Песков: РФ по мирному урегулированию остается на платформе обсуждений в Анкоридже

Пресс-секретарь президента РФ так прокомментировал новый мирный план США по Украине из 28 пунктов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия по мирному урегулированию остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже", - сказал Песков, комментируя новый мирный план США по Украине из 28 пунктов.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.