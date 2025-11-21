Песков: Путин своими словами дал квалификацию киевскому режиму

Представитель Кремля обратил внимание на слова президента РФ о том, что руководство Украины является преступной группировкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин, назвавший накануне преступной группировкой политическое руководство Украины, дал таким образом квалификацию киевскому режиму.

"Обращу ваше внимание на определение руководства киевского режима, которое вчера дал Путин", - прокомментировал представитель Кремля слова президента о том, что политическое руководство Украины является преступной группировкой.

"В ходе своего выступления он реагировал на слова начальника Генштаба [ВС] России [Валерия Герасимова], который сказал, что политическое руководство Украины не дает команды на сдачу в плен тех, кто находится в мешке, в котле. Комментируя это, глава государства и верховный главнокомандующий дал квалификацию киевского режима и руководства киевского режима", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента также обратил внимание, что на левом берегу реки Оскол остается заблокированной еще одна крупная украинская группировка, насчитывающая около 5 000 человек.

Накануне в ходе посещения президентом одного из командных пунктов группировки "Запад" Герасимов доложил главе государства, что заблокированные в Купянске и Красноармейске украинские военнослужащие не могут сдаваться в плен из-за угрозы расстрела и ударов со стороны беспилотников ВСУ. Путин в ответ заявил, что политическое руководство Украины с марта 2024 года, это преступная группировка, узурпировавшая власть под предлогом необходимости продолжения боевых действий с Россией.