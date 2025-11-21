Песков: с Россией предметно не обсуждали американский мирный план из 28 пунктов
Редакция сайта ТАСС
11:16
обновлено 11:19
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, официально мы ничего не получали. Мы видим какие-то новации. Но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было", - ответил он на вопрос журналистов, участвовала ли Россия в разработке этих инициатив.