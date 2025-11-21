Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом

Поэтому Москва не будет вести эти переговоры в "мегафонном режиме", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кремль не намерен вести переговоры по Украине в "мегафонном режиме", потому что заинтересован в том, чтобы они увенчались успехом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы открыты к мирным переговорам ради успешных мирных переговоров, а не ради процессов. И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. Ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о том, насколько для России приемлем составленный план США из 28 пунктов по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Как утверждал портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.