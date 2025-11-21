Песков: РФ хотела бы, чтобы США разделяли переговоры по Украине и раздражителям
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва предпочла бы считать переговоры по раздражителям в отношениях с Вашингтоном и по украинскому урегулированию разными треками. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно предпочитали считать это двумя разными треками - двусторонние раздражители и украинское урегулирование", - отметил представитель Кремля.