Песков: РФ хотела бы, чтобы США разделяли переговоры по Украине и раздражителям

По словам пресс-секретаря президента России, предпочтительно считать это двумя разными треками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва предпочла бы считать переговоры по раздражителям в отношениях с Вашингтоном и по украинскому урегулированию разными треками. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно предпочитали считать это двумя разными треками - двусторонние раздражители и украинское урегулирование", - отметил представитель Кремля.