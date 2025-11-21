Песков: РФ и США предметно не обсуждали идеи Вашингтона по мирному плану

Есть определенные соображения американской стороны по этой теме, заявил пресс-секретарь президента

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон предметно не обсуждали определенные соображения американской стороны по мирному плану. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Принуждение Зеленского к миру и диалог с США. Темы брифинга Пескова

"Есть определенные соображения американской стороны [по мирному плану], но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается", - отметил Песков.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.