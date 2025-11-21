Путин проведет совещание с Совбезом

В графике президента также присутствует несколько непубличных рабочих встреч

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Бабушкин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Принуждение Зеленского к миру и диалог с США. Темы брифинга Пескова

"[У президента РФ Владимира Путина] рабочее совещание с постоянными членами Совбеза. Тему президент определит позже", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в пятницу в графике Путина также присутствует ряд непубличных рабочих встреч. Он также напомнил, что российский лидер уже провел встречу с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза РФ оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности. 5 ноября темой совещания стало обеспечение безопасности на транспорте, а 31 октября - обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса и дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

В состав постоянных членов входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.