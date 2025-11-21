Песков заявил, что новый саммит с Трампом важен и нужен
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Новый саммит президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом важен и нужен, но ему должна предшествовать "домашняя работа" экспертов. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Встреча [лидеров], безусловно, нужна, важна. Но ей предшествует большая домашняя работа на экспертном уровне", - сказал Песков.