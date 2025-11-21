Рябков назвал ЕС главной помехой в поиске решения по ядерной программе Ирана

Замглавы МИД РФ заявил, что роль Евросоюза и входящих в него стран сугубо негативна для всей системы международных отношений

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) представляют собой главную помеху в поиске переговорного решения по ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Международной жизни".

"Европейские страны являются главной помехой при поиске переговорного решения по иранской ядерной программе", - указал он.

"Мы поддерживаем наших иранских коллег и друзей в поисках переговорного решения", - подчеркнул Рябков. Он отметил, что страны ЕС "в своих политических и геополитических битвах дошли до того, что встали буквально с ног на голову". "И сейчас именно они являются главным спойлером в поиске переговорного решения", - указал замминистра.

Рябков подчеркнул, что роль Евросоюза и входящих в него стран на сегодня сугубо негативна для всей системы международных отношений. "Нет более, я бы сказал, пропитанного негативной энергией источника идей в кавычках и подходов, чем современный Брюссель и ведущие европейские столицы. Это сказывается, по сути дела, на всем. Иранская ядерная программа как сюжет здесь не исключение", - подытожил он.