Захарова назвала проект резолюции стран Запада по Ирану в МАГАТЭ провокацией

Россия рассматривает инициативу как серьезный удар по доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, подчеркнула официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия рассматривает проект резолюции стран Запада по Ирану в Совете управляющих (СУ) МАГАТЭ как провокацию и серьезный удар по доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"20 ноября в Совете управляющих МАГАТЭ состоялось голосование по подготовленному Германией, Великобританией, США и Францией проекту резолюции "Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - прим. ТАСС) с Исламской Республикой Иран". В пользу проекта выступили лишь 19 из 35 членов СУ, остальные отказали ему в поддержке, - говорится в комментарии Захаровой. - Россия, Китай и Нигер проголосовали категорически "против".

"Рассматриваем данную провокационную затею западного лагеря как серьезный удар по международному доверию к системе гарантий агентства и глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, - указала дипломат. - Никаких оснований для чрезвычайных действий со стороны СУ МАГАТЭ в связи с проверочной деятельностью в Иране в реальности не было. Секретариат не запрашивал у совета никаких инструкций".

По ее словам, российская сторона отдает должное тому, что Иран сохранил приверженность своим обязательствам по ДНЯО и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ, несмотря на нанесенные США и Израилем в июне удары по его ядерным объектам, находившимся под гарантиями агентства, а также невзирая на предпринятые западными странами в августе - сентябре непозволительные манипуляции, направленные на противоправное "воссоздание" отмененных в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) санкционных резолюций СБ ООН в отношении исламской республики.

"Тегеран продолжил взаимодействие с МАГАТЭ, постепенно расширяя ареал проверочной деятельности у себя в стране, прежде всего в отношении объектов, которые не пострадали от американо-израильских налетов, где условия для применения гарантий сохранялись. Едва ли очередная антииранская выходка англосаксов и "евродвойки" будет способствовать развитию конструктивного взаимодействия между Ираном и МАГАТЭ", - заметила Захарова.

Циничность Запада

Официальный представитель МИД РФ назвала циничным тот факт, что инициаторами данной затеи выступили те страны, которые годами нарушали согласованный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и ни во что не ставили резолюцию СБ ООН 2231.

"Тегеран, напротив, добросовестно выполнял свои обязательства, руководствуясь заложенным в основу "ядерной сделки" тщательно выверенным балансом интересов", - добавила она.

"Отмечаем, что действие СВПД завершилось 18 октября и все международные ограничения в отношении Ирана утратили силу, - напомнила дипломат. - В связи с этим серьезные вопросы вызывает поручение гендиректору МАГАТЭ о подготовке регулярных докладов, касающихся выполнения Ираном давно утративших актуальность резолюций СБ ООН, действовавших до заключения СВПД. Как известно, цели, поставленные в них, были достигнуты, их положения - выполнены Тегераном, а все имевшиеся у агентства вопросы к иранской стороне - окончательно сняты. Это было четко отражено в докладе гендиректора МАГАТЭ от 2 декабря 2015 года и резолюции СУ МАГАТЭ от 15 декабря 2015 года".

"Стремление западников обосновать целесообразность "перезапуска" старых санкций нынешними затруднениями в проверочной деятельности агентства в ИРИ, которые, подчеркиваем, созданы не Тегераном, - грубая подтасовка, расшатывающая основы верификационной деятельности МАГАТЭ. Ограниченная поддержка новой резолюции среди государств - членов СУ МАГАТЭ свидетельствует о растущем понимании недопустимости использования Агентства для сведения политических счетов и решения собственных политических задач, не имеющих отношения к нераспространению ядерного оружия", - подчеркнула Захарова.

Как она отметила, Москва твердо исходит из того, что сотрудничество в области мирного атома с Ираном должно осуществляться на тех же условиях, что и с другими неядерными государствами, добросовестно исполняющими свои обязательства в рамках ДНЯО.

"Рассчитываем, что и другие государства будут следовать этой линии", - указала дипломат.