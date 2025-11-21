Статья

План Трампа и освобождение Купянска. Что сказал Путин на заседании Совбеза

Россия получила план США из 28 пунктов по Украине, заявил президент Владимир Путин на совещании Совбеза РФ. Однако, предметно с Россией текст не обсуждается.

По его словам, мирные инициативы по урегулированию на Украине обсуждали еще до саммита на Аляске.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О плане США

Россия и США обсуждали мирные инициативы американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске.

При этом Соединенные Штаты в ходе предварительного обсуждения просили Россию проявить гибкость, заявил Путин. По его словам, РФ подтвердила свою готовность к гибкости в вопросах украинского урегулирования.

Путин подтвердил получение мирного плана Трампа и назвал документ из 28 пунктов модернизированным после саммита в США.

Российский лидер считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования на Украине. Однако, предметно с РФ текст не обсуждается.

США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану.

Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя.

РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами, отметил глава государства.

Россия подробно проинформировала своих друзей и партнеров о своих подходах к украинскому урегулированию и получила их поддержку.

О ситуации на фронте