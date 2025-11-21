ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
План Трампа и освобождение Купянска. Что сказал Путин на заседании Совбеза

17:51
Россия получила план США из 28 пунктов по Украине, заявил президент Владимир Путин на совещании Совбеза РФ. Однако, предметно с Россией текст не обсуждается.

По его словам, мирные инициативы по урегулированию на Украине обсуждали еще до саммита на Аляске.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О плане США

  • Россия и США обсуждали мирные инициативы американского президента Дональда Трампа по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске.
  • При этом Соединенные Штаты в ходе предварительного обсуждения просили Россию проявить гибкость, заявил Путин. По его словам, РФ подтвердила свою готовность к гибкости в вопросах украинского урегулирования.
  • Путин подтвердил получение мирного плана Трампа и назвал документ из 28 пунктов модернизированным после саммита в США.
  • Российский лидер считает, что этот план может лечь в основу мирного урегулирования на Украине. Однако, предметно с РФ текст не обсуждается.
  • США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану.
  • Украина и ее европейские союзники, вероятно, до сих пор находятся в иллюзиях о возможности нанести России стратегическое поражение на поле боя.
  • РФ готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на СВО, ведущая к достижению целей военными средствами, отметил глава государства.
  • Россия подробно проинформировала своих друзей и партнеров о своих подходах к украинскому урегулированию и получила их поддержку.

О ситуации на фронте

  • Купянск практически полностью находился в руках ВС РФ уже к 4 ноября, хотя Киев утверждал обратное.
  • Киев и "европейские поджигатели войны" должны понимать, что события в Купянске будут повторяться и на других участках фронта.
  • Руководство Украины или не обладает объективной информацией о ситуации на поле боя, или не может ее объективно оценить.
  • По этой причине Киев до сих пор находится в иллюзиях нанести России стратегическое поражение, отметил президент.
 
