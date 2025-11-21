Постпред РФ в Вене обсудил с гендиректором МАГАТЭ Иран

Также стороны поговорили про украинскую проблематику

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, чтобы обсудить украинскую и иранскую проблематики.

"Встретился сегодня с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, чтобы обсудить вопросы, связанные с Ираном и Украиной, в свете дебатов по этим двум темам на вчерашнем заседании Совета управляющих", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, содержащую требование к Ирану предоставить доступ инспекторам агентства на ядерные объекты в исламской республике, подвергшиеся летом атакам.