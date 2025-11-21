Facebook лидера совета российских соотечественников в Молдавии заблокировали

Алексей Петрович пообещал активизировать свои публикации в TikTok, VK и других социальных сетях

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Координационного совета российских соотечественников в Молдавии, глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил в Telegram-канале, что его страница в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), заблокирована.

"Рано или поздно это должно было произойти. И вот этот день настал. Этот аккаунт в социальной сети Facebook не дотянул полгода до своего 15-летия. За все это время платформа мистера [Марка] Цукерберга лишь дважды выписывала мне "желтые карточки" в виде предупреждений, решив разобраться с вашим непокорным слугой одним махом. Самое время вспомнить железобетонную житейскую мудрость: боятся - значит, уважают", - написал Петрович, которому представители силовых структур неоднократно устраивали дополнительные проверки в аэропорту. Он подчеркнул, что "продолжит борьбу" и пообещал активизировать свои публикации в TikTok, VK и других социальных сетях.

Председатель парламента, лидер правящей партии Игорь Гросу на днях заявил, что власти Молдавии, закрыв десятки оппозиционных СМИ, намерены взять под контроль и социальные сети. Он высказал мнение, что контроль за этой сферой надо поручить Совету телевидения и радио (СТР), который регулирует деятельность СМИ.

В 2022 году в Молдавии начались массовые акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду и ее правительства, участники которых возлагали на власти ответственность за многократный рост цен и уровня бедности в стране, коррупцию и милитаризацию вопреки прописанному в конституции нейтралитету. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, полиция жестко разогнала протесты, власти приняли решение закрыть 14 телеканалов и более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиционерам. По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот", работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, а также с "изменниками родины", блокирующими курс властей на евроинтеграцию. В Молдавии также появился аналог украинского сайта "Миротворец", куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть, многие из которых были арестованы.

Бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон назвал инициативу Санду о создании центра прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла. Он указал на то, что все государственные органы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.