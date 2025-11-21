Мирошник: на Украине будут мобилизовывать всех, до кого дотянутся руки
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Украины будут мобилизовывать всех граждан, до которых дотянутся руки, по мере исчерпания различных возрастных категорий. Об этом заявил в интервью aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"[Мэр Киева Виталий] Кличко уже говорит: давайте уже понижать [призывной возраст], хватит, наигрались. По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки", - указал дипломат.
Мирошник отметил, что когда Владимир Зеленский принял решение разрешить юношам от 18 до 22 лет выехать за пределы Украины, это носило рекламный и популистский характер. "Когда они увидели, что выехало 100 тысяч человек, все поняли, что эта история очень ненадолго", - добавил он.