Мирошник: на Украине будут мобилизовывать всех, до кого дотянутся руки

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что решение Владимира Зеленского разрешить юношам от 18 до 22 лет выехать за пределы страны носило популистский характер

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Украины будут мобилизовывать всех граждан, до которых дотянутся руки, по мере исчерпания различных возрастных категорий. Об этом заявил в интервью aif.ru посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"[Мэр Киева Виталий] Кличко уже говорит: давайте уже понижать [призывной возраст], хватит, наигрались. По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки", - указал дипломат.

Мирошник отметил, что когда Владимир Зеленский принял решение разрешить юношам от 18 до 22 лет выехать за пределы Украины, это носило рекламный и популистский характер. "Когда они увидели, что выехало 100 тысяч человек, все поняли, что эта история очень ненадолго", - добавил он.