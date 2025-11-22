Дмитриев: мирный план Трампа призван спасти Украину

Глава Российского фонда прямых инвестиций подчеркнул, что противники президента США "извлекают выгоду из бесконечных боевых действий"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал мирный план президента США Дональда Трампа спасительным для Украины.

"Из-за пропаганды подстрекателей многие люди упускают из виду, что мирный план Трампа призван спасти Украину от потери еще большего количества земель и жизней", - написал Дмитриев в X.

Он отметил, что противники плана Трампа "извлекают выгоду из бесконечных боевых действий" и "надеются получить золотой унитаз".

Как заявил в пятницу президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".