Посол Келин: Британия до сих пор добивается поражения России

Посол РФ в Соединенном Королевстве пояснил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, так как в этом вопросе Лондон не на первом месте в Европе, а об информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин считает, что установка британских властей на достижение поражения России продолжает действовать, учитывая серьезную ставку Лондона на затягивание конфликта на Украине.

"Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе", - сказал дипломат в разговоре с корреспондентом ТАСС. "Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку. Важно понимать, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины", - добавил посол.

Келин пояснил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, так как в этом вопросе "Лондон не на первом месте в Европе", а об "информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях". "Многое поставлено на карту поддержки Киева. Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день", - констатировал глава российского диппредставительства.