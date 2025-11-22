Посол РФ: Лондон призывает изъять активы России из-за нехватки денег для Киева

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин пояснил, что это следствие провальной фискальной политики, которая усугубила финансово-экономическое положение Великобритании

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании активно призывают к изъятию российских замороженных активов из-за отсутствия средств на поддержку Украины. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Политическое руководство Великобритании давно и последовательно выступает за изъятие и использование наших активов в интересах коррумпированного киевского руководства. Причина лежит на поверхности: своих денег нет. Этому способствовала провальная фискальная политика, которая усугубила финансово-экономическое положение страны. Лейбористам предстоят непростые бюджетные решения, которые и без того сулят правящей партии значительные политические издержки", - сообщил российский дипломат.

По словам главы дипмиссии РФ, с другой стороны "такие действия Лондона продиктованы желанием удержать лидерские позиции, но не среди мировых финансовых центров, а среди патентованных русофобов". "Причем в искаженной картине мира британских, да и большинства прочих современных западных политиков, сколачивание псевдоюридической базы для этой преступной авантюры якобы позволит им не думать о последствиях", - сказал Келин. Он предупредил, что "если Лондон решится на такой шаг, снижение его значимости как международного финансового центра существенно ускорится". "Впрочем, этот процесс уже идет. Перекачиваются довольно серьезные ресурсы из лондонского финансового центра во Франкфурт-на-Майне, в Нью-Йорк, в Гонконг", - отметил посол.

Келин обратил внимание, что Франция и Германия пытаются составить конкуренцию Великобритании в этом вопросе. "Идет соревнование между тремя европейскими лидерами за то, кто будет лидировать в деле поддержки Украины. Это, конечно же, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер. Макрон сейчас сделал оглушительный шаг вперед, чтобы занять лидерскую позицию, подписав с Зеленским соглашение не просто о передаче вооружения, а о долгосрочной поставке до 100 и более истребителей Rafale", - рассказал посол РФ.

По его мнению, подобными действиями французский президент "закладывает фундамент для долгосрочной линии на милитаризацию Киева и отказ от всех целей, связанных с мирным урегулированием", и "пытается вырваться вперед и стать во главе русофобского движения". "На этом фоне Стармер, столкнувшийся с критикой за чрезмерное увлечение внешней политикой, фокусирует усилия на решении множественных внутренних проблем страны. Впрочем, это не помешает Лондону и далее выступать одним из ключевых политико-идеологических и военных спонсоров киевского режима", - выразил уверенность дипломат.

О замороженных активах РФ

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об их использовании. Бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал от всех членов сообщества полностью разделить финансовые риски его страны. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ. Лидеры ЕС планируют вновь обсудить этот вопрос на саммите в декабре. СМИ сообщают, что внутри ЕС пока нет единодушия по этой теме, притом что несколько стран, включая Венгрию и Бельгию, возражают, а некоторые, к которым относят Италию, сохраняют скептическое отношение, опасаясь рисков для европейской финансовой системы.