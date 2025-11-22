Российские инструкторы обеспечат безопасность на выборах в ЦАР

Таким образом в Центрально-Африканской Республике хотят не допустить повторения событий 2020 года, когда произошла попытка госпереворота

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты будут отвечать за обеспечение безопасности в ходе президентских выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), которые состоятся в конце года. Об этом сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

"В стране скоро состоится важное событие - президентские выборы в конце декабря 2025 года. И чтобы не допустить повторения сценария 2020 года, за безопасность отвечать будут российские инструкторы", - сказал собеседник агентства.

Иванов напомнил, что в декабре 2020 года, в преддверии предыдущих выборов, в ЦАР произошла попытка государственного переворота силами "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Тогда российские инструкторы оказали поддержку национальной армии ЦАР, что позволило отбить атаки боевиков.

"Однако, несмотря на значительное улучшение ситуации в области безопасности благодаря профессионализму наших парней, расслабляться нельзя", - подчеркнул глава СОМБ.

По его словам, совместная работа российских специалистов и FACA по ликвидации разрозненных вооруженных групп и установлению мира продолжается. Иванов также отметил, что местные жители на регулярных митингах выражают благодарность инструкторам из РФ за восстановление стабильности.

Президентские выборы пройдут в ЦАР 28 декабря. Они проходят в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набрал 50% плюс один голос. Срок президентского мандата - семь лет. Действующий президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера уже побеждал на президентских выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция предоставила ему право избираться на очередной срок. Одновременно с президентскими в ЦАР будут проходить выборы в парламент и местные органы власти.