Володин провел опрос об ответственности за использование питбайков детьми

Председатель Госдумы решил узнать мнение россиян по этому вопросу из-за соответствующих обращений на фоне статистики по ДТП с несовершеннолетними, находившимися за рулем такого транспорта

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о необходимости ввести ответственность за использование питбайков детьми.

"Поступают обращения по вопросу использования питбайков детьми. Статистика показывает: за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка, - отметил Володин. - Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса. МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации".

Председатель Госдумы предложил подписчикам указать, как они относятся к этой инициативе. Участникам опроса предложены три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю", "все равно".

Володин подчеркнул, что отсутствие ограничений на покупку и пользование питбайков, а также их невысокая стоимость "делают подобную мототехнику все более привлекательной среди детей". "Важно понимать: питбайк - это не транспортное средство, а спортинвентарь. Выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех", - заключил политик.

По данным на первые полчаса с момента публикации, большинство пользователей поддержало идею ввести ответственность за использование питбайков несовершеннолетними.