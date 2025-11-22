Володин провел опрос об ответственности за использование питбайков детьми
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем канале в Max опрос о необходимости ввести ответственность за использование питбайков детьми.
"Поступают обращения по вопросу использования питбайков детьми. Статистика показывает: за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка, - отметил Володин. - Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса. МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации".
Председатель Госдумы предложил подписчикам указать, как они относятся к этой инициативе. Участникам опроса предложены три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю", "все равно".
Володин подчеркнул, что отсутствие ограничений на покупку и пользование питбайков, а также их невысокая стоимость "делают подобную мототехнику все более привлекательной среди детей". "Важно понимать: питбайк - это не транспортное средство, а спортинвентарь. Выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех", - заключил политик.
По данным на первые полчаса с момента публикации, большинство пользователей поддержало идею ввести ответственность за использование питбайков несовершеннолетними.