Сенатор Никонорова: крах "анти-России" на Украине станет началом многополярного мира

Замглавы комитета СФ по международным делам отметила, что сложившаяся в ходе конфликта ситуация "является вполне ожидаемой и закономерной"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект "анти-Россия", который был создан на Украине западными странами, не сможет долго существовать. С его крахом начнется формирование многополярного и справедливого мироустройства. Такое мнение высказала ТАСС замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщали, что эксперты европейских государств предупредили свои правительства о скором провале проекта "анти-Россия", который был создан Западом на Украине, и неизбежности военного разгрома киевского режима. Украинцы становятся все более демотивированными и апатичными на фоне сильной усталости от затяжного конфликта, а также коррупционных скандалов в стране.

"Проект "анти-Россия" - это ресурс, который рано или поздно будет полностью растрачен. А когда это произойдет, мир увидит крах этого русофобского проекта. Конечно, хочется верить, что этот конец станет началом периода, когда будет окончательно установлен новый многополярный миропорядок, основанный на справедливости и равноправии акторов", - сказала Никонорова.

Она отметила, что сложившаяся в ходе конфликта ситуация "является вполне ожидаемой и закономерной". "Свой суверенитет киевский режим давно продал. И, полагаю, что последнее, о чем думают западные кураторы - это благополучие и процветание подневольной территории", - подытожила она.