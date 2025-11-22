Рябков: РФ не получила от США пояснений по заявленным Трампом ядерным испытаниям
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва не получила от Вашингтона ответа на просьбу официально пояснить, что имеется в виду под заявленными президентом США Дональдом Трампом ядерными испытаниями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Мы пытались получить официальные пояснения с американской стороны, что имеется в виду под этими испытаниями. Испытания ли средств доставки под критические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы в испытательных целях. Мы не получили ответа на этот счет", - сказал замминистра.
По его словам, российская сторона отмечает "определенную разноголосицу по данному сюжету". "Мы видим также, что целый ряд мероприятий в этой области американцами проведен. Можно сюда в эту канву вплетать многое, в том числе недавний испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman, многое другое, - добавил Рябков. - Мы провели испытания своих перспективных систем доставки: «Посейдона», «Буревестника»".
При этом он заметил, что российский президент Владимир Путин "сказал все, что на эту тему необходимо было ему сказать". "И президент, как вы все видели, дал поручение, - продолжил Рябков. - "Естественно, мы приняли к исполнению. И я уверен, что в Вашингтоне, да и во всех других столицах все это отфиксировано до мельчайших деталей".
"МИД совместно с ведомствами обеспечивает его выполнение, а именно ведет сбор и анализ информации относительно того, целесообразно ли рекомендовать готовить инфраструктуру к чему-то в плане тестирования. Мы не подошли к этой фазе. Мы выполняем на данном этапе в точности те формулировки президентского поручения, которые мы получили", - констатировал замглавы МИД РФ.