Рябков: РФ не получила от США пояснений по заявленным Трампом ядерным испытаниям

Российская сторона отмечает "определенную разноголосицу по данному сюжету", сообщил замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москва не получила от Вашингтона ответа на просьбу официально пояснить, что имеется в виду под заявленными президентом США Дональдом Трампом ядерными испытаниями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы пытались получить официальные пояснения с американской стороны, что имеется в виду под этими испытаниями. Испытания ли средств доставки под критические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы в испытательных целях. Мы не получили ответа на этот счет", - сказал замминистра.

По его словам, российская сторона отмечает "определенную разноголосицу по данному сюжету". "Мы видим также, что целый ряд мероприятий в этой области американцами проведен. Можно сюда в эту канву вплетать многое, в том числе недавний испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman, многое другое, - добавил Рябков. - Мы провели испытания своих перспективных систем доставки: «Посейдона», «Буревестника»".

При этом он заметил, что российский президент Владимир Путин "сказал все, что на эту тему необходимо было ему сказать". "И президент, как вы все видели, дал поручение, - продолжил Рябков. - "Естественно, мы приняли к исполнению. И я уверен, что в Вашингтоне, да и во всех других столицах все это отфиксировано до мельчайших деталей".

"МИД совместно с ведомствами обеспечивает его выполнение, а именно ведет сбор и анализ информации относительно того, целесообразно ли рекомендовать готовить инфраструктуру к чему-то в плане тестирования. Мы не подошли к этой фазе. Мы выполняем на данном этапе в точности те формулировки президентского поручения, которые мы получили", - констатировал замглавы МИД РФ.