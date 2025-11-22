Рябков: у стран БРИКС есть много вариантов механизмов для защиты платежей

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что необходимо "приступать к реализации этих замыслов"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС располагают широким ассортиментом механизмов для совершения безопасных платежей и защиты активов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Есть множество вариантов", - сказал замминистра. В качестве одного из них он назвал внедрение единой платежной платформы между странами-членами объединения.

"Мы в 2024 году в Казани записали в итоговой декларации важные положения. Это набор сюжетов, набор тем, по которым работа должна быть продолжена. В Рио-де-Жанейро лидеры отфиксировали дальнейшие шаги в этом направлении. Мы продвигаем новую инвестиционную платформу. Это то, что требуется, востребовано, я думаю, во всех входящих в БРИКС странах и в странах-партнерах - как найти механизмы, которые позволят привлекать капиталовложения, не опасаясь, что на них будут охотиться. И здесь есть решение", - отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что необходимо "приступать к реализации этих замыслов". "Я надеюсь на то, что предстоящий период продемонстрирует наличие достаточной политической воли во всех столицах стран БРИКС для того, чтобы это произошло", - добавил он.