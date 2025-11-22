Рябков: РФ и США нужно удвоить усилия по вопросам авиасообщения

Замглавы МИД России сообщил, что создается база для решения сложнейших тем

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Москве и Вашингтону нужно интенсифицировать усилия для решения вопросов с возобновлением авиасообщения и возвратом российской дипсобственности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Сейчас мы имеем абсолютно иную картину и мы видим, что это не просто контакты, но контакты результативные. Создается база для решения сложнейших вопросов. Кое-что сделано, в том числе в плане удаления мешавших раздражителей с точки зрения функционирования загранучреждений, их финансирования, выездов официальных делегаций. Перечислять можно и дальше, но на фоне крупных глобальных вопросов, таких, например, как возобновление прямого авиасообщения, как реальный диалог по региональным конфликтам. Сюда добавлю также проблематику, касающуюся императивного возвращения изъятой еще при Обаме нашей дипсобственности, - указал дипломат. - Вот на фоне этих крупных, извините, висяков, то, что сделано, конечно, меркнет и нам надо удваивать усилия, что мы и предпринимаем".