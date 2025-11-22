Рябков: РФ борется за гарантированное обеспечение своих национальных интересов

Дипломат не согласился с предположением, что Россия и Запад хотят вернуться к ситуации на момент своего наивысшего влияния: Россия к 1945 году, Запад к 1991 году

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия на мировой арене ведет борьбу не за влияние, а за обеспечение национальных интересов и прав всех русскоязычных людей, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы не за влияние боремся, а мы боремся за гарантированное обеспечение коренных собственных национальных интересов и интересов всех русскоговорящих людей, русскоговорящих граждан, в том числе тех, кто оказался лишен базовых прав в результате абсолютно криминальных действий киевского режима", - сказал замглавы МИД РФ в интервью журналу "Международная жизнь".

Дипломат не согласился с предположением, что Россия и Запад хотят вернуться к ситуации на момент своего наивысшего влияния: Россия к 1945 году, Запад к 1991 году. "Возврата к прошлому быть не может, и дважды в одну воду не вступишь", - пояснил он.

Рябков заметил, что, "конечно, большинство входящих в эту группу государств [Запада] пребывало в плену собственных иллюзий, полагая, что и глобалистская повестка дня в итоге восторжествует повсеместно в мире, полагая, что безудержное освоение геополитического пространства по их западным лекалам может идти до бесконечности, и что Россия с этим в итоге смирится". "Произошло нечто противоположное, но теперь им придется смириться с тем, что их проект глобального доминирования исторического Запада пошел прахом и оказался порушен", - уверен замминистра.

"Мы находимся в фазе становления многополярного мира. Эта фаза крайне сложна, сопряжена со множеством конфликтов. Но динамика неотменима. Мир движется именно в эту сторону", - констатировал Рябков и подчеркнул: "Я думаю, что этот мир будет более справедливым".