Рябков: перспективы возобновления диалога США и Ирана по ядерной программе есть

В то же время, по словам замглавы МИД РФ, "буквально в эти дни мы видим, как в Вене на площадке Совета управляющих МАГАТЭ" группа европейских стран продвигает "никчемный и деструктивный проект резолюции"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Перспективы возобновления иранско-американского диалога по ядерной проблематике есть. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, как он оценивает возможность возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном по ядерным вопросам. "Такие перспективы есть", - ответил он.

В то же время, по словам замминистра, "буквально в эти дни мы видим, как в Вене на площадке Совета управляющих МАГАТЭ" группа европейских стран продвигает "никчемный и деструктивный проект резолюции". "Это мешает нормальной работе, но здравые аргументы данная публика не воспринимает", - отметил он.

Как указал Рябков, иранцы "оказались в ситуации, когда, несмотря на агрессивные действия США и Израиля в ходе 12-дневной войны", несмотря на "абсолютно юридически ничтожные, политически бессмысленные и вредные трюки европейцев с так называемым "снэпбэком" в Совете Безопасности ООН, Иран не теряет настроя на политическое переговорное решение".

"Мы их в этом поддерживаем. Мы считаем, что данный путь единственно возможный в нынешней ситуации", - заключил он.

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с США не отвечает национальным интересам исламской республики.