Рябков: вопрос о следующем контакте Путина и Трампа стоит на повестке

Поиск пути вперед продолжается, заявил замглавы МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Журнал "Международная жизнь"/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вопрос о проведении очередного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке. Поиск пути вперед продолжается, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, может ли российско-американский саммит пройти в краткосрочной или среднесрочной перспективе. "Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня, - ответил он. - Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются".

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.