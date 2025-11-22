Рябков: Запад ошибается стратегически, отрицая решимость РФ защищать интересы

По словам замглавы МИД РФ, не может быть никаких других основ для взаимоотношений с Западом, "кроме того, что называется по-английски contractual relationship"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Запад совершает стратегическую ошибку, пренебрегая решимостью России защищать свои интересы и отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Отвечая на вопрос, какие основные линии разногласий существуют между Брюсселем и Вашингтоном, Рябков сказал: "Я думаю, что идеологически и концептуально таких разногласий нет. Это просто две стороны одной и той же медали. И по ту сторону Атлантического океана, и здесь, в Европе, те, кто делает политику, формирует, определяет ее, глубоко убеждены в цивилизационном превосходстве их собственной модели, их пути. Возможны нюансы, возможны какие-то корректировки базовые, но это на уровне тактики".

"Поэтому здесь нет повода преувеличивать какие-то различия. Мы имеем дело с очень серьезным противником, противником историческим. Неслучайно они вознамерились нанести России стратегическое поражение, по большому счету отрицая очевидное, что ядерную державу победить стратегически невозможно, и по большому счету пренебрегая нашей решимостью действовать максимально энергично в защиту собственных интересов. Но это их стратегическая ошибка, - подчеркнул замминистра. - Я думаю, она трансформируется в конечном счете в признание того, что здесь нужна другая основа для сосуществования".

По его словам, не может быть никаких других основ для взаимоотношений с Западом, "кроме того, что называется по-английски contractual relationship, то есть ситуативные взаимопонимания, если они вообще допустимы и возможны, при условии сугубо сбалансированного подхода" и абсолютного учета интересов России. "По-иному просто не будет никаких договоренностей, никакой базы. Вот к этому надо подводить наших оппонентов. А какие там различия и кто чего говорит в какой столице, это их дела. Они по большому счету не имеют значения для того, как мы смотрим на мир", - подчеркнул Рябков.