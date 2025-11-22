Рябков: США признают обоснованность вопросов РФ о первопричинах СВО
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа признает обоснованность вопросов России о первопричинах конфликта на Украине, включая безбашенный курс по придвижению НАТО и натовской инфраструктуры все ближе к российской территории. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
"Администрация Трампа среди немногих наших западных собеседников, назовем их так, а также наших оппонентов, кто признает обоснованность постановки вопроса с нашей стороны о том, что первопричины есть, их нельзя игнорировать, и среди них на видном, если не на ключевом месте, бездумная, абсолютно, извините, безбашенная политика прежних властей в Вашингтоне, администрации [Джо] Байдена на придвижение НАТО и натовской инфраструктуры все ближе к России, - отметил высокопоставленный дипломат. - Это стало одним из источников нынешнего тяжелейшего кризиса".
По его словам, без работы над первопричинами конфликта на Украине, в том числе над вопросами по тематике, касающейся прав русских, русского языка, православной канонической церкви, невозможно договориться об устойчивом урегулировании. "Важно, что администрация Трампа не отказывается от рассмотрения этих вопросов, в отличие от очень многих в Европе, которые просто в своем ослеплении антироссийском перечеркивают этот подход и отрицают очевидные вещи", - заявил заместитель главы МИД РФ.