Рябков: контакты России и США не прерываются

Каналы для диалога находятся в работоспособном состоянии, заявил замглавы МИД

Редакция сайта ТАСС

© Журнал "Международная жизнь"/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Контакты между Россией и США не прерывались, каналы для диалога находятся в работоспособном состоянии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Контакты не прерывались, мы работаем на постоянной основе. У нас есть отлаженные форматы и каналы. Не все эти каналы на виду, на слуху, не обо всех из них нужно говорить публично, но факт есть факт, все находится в работоспособном состоянии", - указал замминистра.

По его словам, прогресс в выстраивании диалога между Россией и США внушителен. Рябков также напомнил, что последние три года пребывания бывшего президента США Джо Байдена у власти руководители двух стран не контактировали годами. Вместе с тем, как обратил внимание замглавы МИД РФ, на фоне крупных глобальных вопросов, таких, например, как возобновление прямого авиасообщения, как реальный диалог по региональным конфликтам, проблематика возврата российской дипсобственности, имеющийся прогресс "меркнет". "Нам надо удваивать усилия, что мы и предпринимаем. Форматы могут быть разными. Можно говорить о продолжении консультации по двусторонним раздражителям, можно находить альтернативные формы, больше опираться на посольства, на какие-то точечные выезды для обсуждения тех или иных сюжетов. Это все техника, но суть в том, что нам надо двигаться дальше. Мы не можем допускать, чтобы происходила и нарастала пробуксовка по этим вопросам", - указал дипломат.

Рябков добавил, что динамика двусторонних отношений и складывается из таких "шаг за шагом продвижений вперед". "Поэтому мы будем продолжать настойчиво работать с американцами по всему кругу вопросов", - отметил он.