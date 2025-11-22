Рябков: США хорошо понимают подход РФ по организации встречи Путина и Трампа

Замглавы МИД России отметил, что российская сторона неоднократно излагала свою логику по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

© Журнал "Международная жизнь"/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон хорошо понимает российский подход относительно организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Москва рассчитывает, что американская администрация приложит усилия по созданию необходимых условий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Высокопоставленному дипломату был задан вопрос, на какой стадии сейчас находятся переговоры с американской стороной о проведении встречи двух лидеров. "Нам необходимо обеспечить содержательное наполнение такого контакта. Мы не можем позволить себе отойти от тех рамок, которые были согласованы лидерами в Анкоридже. Американцы хорошо понимают этот наш подход. Мы по разным линиям и на всех уровнях неоднократно излагали логику, которая стоит за ним", - ответил он.

"Мы, безусловно, хотели бы рассчитывать, что администрация США приложит необходимые усилия для того, чтобы предпосылки для контактов лидеров, которые просто не могут не быть результативными, вызрели", - добавил замминистра.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.