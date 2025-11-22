В ДНР считают, что коррупция стала одним из "трех китов" киевского режима

Коррумпированный режим управляем, предсказуем и готов выполнять любые указания за доллары, сообщил вице-премьер Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Коррупция наряду с пропагандой и финансированием с Запада стала основой киевского режима. Такое мнение высказал ТАСС вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.

"Коррупция на Украине - не болезнь, а система жизнеобеспечения режима. Украинская коррупция - это не отдельные нарушения, а основополагающий принцип работы их государства. Вся система власти в Киеве построена на "трех китах": воровство, пропаганда и западные гранты", - сказал Макаров.

Он добавил, что вскрытие многомиллионных хищений на фоне военных поражений показало, что коррупция на Украине - "это не сбой системы, это и есть система". Несмотря на коррупционный скандал, Запад продолжает поддерживать Киев, чтобы сохранять "управляемое болото" у российских границ. "Коррумпированный режим - идеальный партнер. Он управляем, предсказуем и готов выполнять любые указания за доллары", - заключил вице-премьер.

Дело Миндича и кризис власти

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, сделанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только правящей партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, поступает все больше сообщений о расколе внутри правящей партии "Слуга народа", где ряд депутатов также заговорили о необходимости отправить Ермака в отставку.

20 ноября несколько депутатов Верховной рады Украины сообщили, что Зеленский на встрече с депутатами из правящей партии объявил об отказе отправить Ермака в отставку.