СОМБ: похищения в Нигерии могут быть следствием поддержки Западом боевиков

Директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов считает, что "Франция для борьбы со своими политическими противниками финансирует любые группировки, в том числе радикального характера"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Похищения учащихся католической школы и прихожан в Нигерии могут быть следствием поддержки террористов со стороны Запада. Такое мнение высказал ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Как сообщил портал The Cable со ссылкой на главу Ассоциации христиан Нигерии Булуса Йоханну, боевики похитили 303 учащихся и 12 преподавателей в католической школе Святой Марии на западе Нигерии. Ранее аналогичный инцидент произошел в населенном пункте Мага, штат Кебби, где бандиты захватили 24 учащихся. Кроме того, преступники атаковали церковь в городе Экити штата Квара в ночь с 18 на 19 ноября. Они открыли беспорядочный огонь по прихожанам. Пять верующих были убиты, 38 похищены. За них потребовали выкуп в размере 3,8 млрд найр ($2,6 млн).

"Массовые похищения с целью получения выкупа стали частым явлением в Нигерии. Поэтому борьба с терроризмом требует большего и большего внимания со стороны местных властей. Для нас очевидно, что это как минимум косвенное следствие поддержки акторов нестабильности со стороны западных стран. Несколько дней назад глава соседнего Нигера Омар Чиани сказал о том, что Франция виновна в поддержке радикального ислама для достижения своих геополитических целей", - отметил Иванов.

По его предположению, "Франция для борьбы со своими политическими противниками финансирует любые группировки, в том числе радикального характера, действующие на территории Альянса государств Сахеля". "Потом они растекаются по региону и совершают теракты против мирных жителей соседних стран. Такое вмешательство, как финансирование боевиков, их оснащение и обучение с привлечением украинских наемников, становится все большей проблемой. Странам ЕС нужно срочно прекратить свою деструктивную деятельность", - подчеркнул эксперт.

Он назвал происходящее в Нигерии "чудовищным преступлением". "Нападение совершила группа вооруженных людей на мотоциклах и пикапах между 1:00 мст (3:00 мск) и 3:00 мст (5:00 мск). Основная версия, что это представители местной преступной группировки, специализирующейся на массовых похищениях с целью выкупа. Их типичными целями становятся учебные заведения, транспорт между населенным пунктами и сельские поселения. Однако существуют причины связывать произошедшие и с террористической группировкой "Боко харам" и с "Исламским государством в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ)", - добавил Иванов.

Эксперт охарактеризовал ситуацию в Нигерии как тяжелую. Инцидент произошел после требования правительства страны закрыть для посещения школы ввиду многочисленных атак боевиков, которое было проигнорировано руководством школы Святой Марии, добавил он.

О ситуации в Нигерии

Преступники в Нигерии часто берут людей в заложники для получения выкупа. 14 апреля 2014 из интерната в населенном пункте Чибок (штат Борно) были похищены 276 школьниц, часть из них до сих пор не удалось вернуть. Как правило, захватом заложников занимаются боевики террористической группировки "Боко харам", которая возникла в 2002 году в Борно. Она добивается захвата власти в стране. С 2009 года организация перешла к активным действиям.

В 2015 году ВС Нигерии нанесли крупное поражение "Боко харам" и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию. В качестве ответа боевики начали создавать свои базы и в сопредельных с Нигерией странах, в первую очередь в районе озера Чад.

В связи с участившимися атаками на школы президент Нигерии Бола Тинубу отменил запланированную поездку в ЮАР на саммит G20. В нескольких штатах власти закрыли школы по соображениям безопасности. Туда направлены дополнительные силы армии и полиции.