Собрание депутатов отправило в отставку главу района Саратовской области

Речь идет о Викторе Елине

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Собрание депутатов Аткарского района Саратовской области отправило в отставку главу муниципалитета Виктора Елина. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Из 14 действующих депутатов присутствовали 12. Проголосовали единогласно", - сказал собеседник агентства.

21 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что направил в собрание Аткарского района заявление с предложением об отправке в отставку в связи с утратой доверия главы муниципалитета. Глава региона пояснил, что в отношении чиновника проводилась проверка в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции". По ее итогам выявили многочисленные нарушения, связанные со сведениями о доходах, а также конфликт интересов.

17 ноября в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы Вячеслава Володина, была опубликована видеозапись его выступления, касающегося затянувшейся на шесть лет реконструкции здания педагогического училища в Аткарске. В 2019 году был подготовлен проект, однако на сегодняшний день реставрационные работы не завершены. По словам Володина, в ходе поездки в Аткарск произошел разговор "достаточно прямо, открыто и где-то жестко с главой района, который является заказчиком по восстановлению объекта историко-культурного наследия".

Елин стал главой района в 2015 году, в 2021 году он был переизбран.