Орешкин: Россия будет работать с США в ходе их председательства в G20

Заместитель руководителя администрации президента возглавляет делегацию РФ на нынешнем саммите "двадцатки"

ЙОАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Россия готова и будет работать с США в рамках председательства Вашингтона в Группе двадцати (G20). Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

"Мы будем работать с США в рамках их председательства в "двадцатке", - сказал Орешкин. - Россия всегда активно работает в "двадцатке" вне зависимости от того, кто является председателем. Мы стараемся внести свой вклад в первую очередь в позитивную повестку развития. Я сегодня на [сессии саммита] говорил, что движение вперед, снятие барьеров, реформирование институтов, изменение модели развития, снижение рисков в экономике - во всех этих вопросах мы готовы активно работать".

Орешкин возглавляет делегацию России на нынешнем саммите "двадцатки", который проходит в Йоханнесбурге.

Говоря о работе саммита, Орешкин отметил, что его содержание, ход дискуссий и принятые документы отвечают интересам России. "G20 является очень важной площадкой, где обсуждаются многочисленные проблемы, - сказал он. - Очень хорошо, что на нынешнем саммите удалось принять совместную декларацию, которая отвечает интересам России". Орешкин особо выделил продовольственную безопасность и вопросы развития. "Прекрасно, что формат G20 продолжает жить и приносить значительные результаты", - подчеркнул он.

Глава делегации РФ заметил, что мировая финансовая система сталкивается в серьезными проблемами. "По данным Международного валютного фонда, в 2025 году странам - членам другой структуры - G7 - потребуется $3 трлн, чтобы профинансировать свои бюджетные дефициты, создавшиеся в том числе из-за увеличения военных программ, - сказал он. - Эта сумма равна ВВП почти всей Африки. Если бы эти средства не прожигались, в том числе на вооружения, то они могли бы пойти на цели развития".

США примут председательство от ЮАР в G20 1 декабря текущего года на 12 месяцев. Президент США Дональд Трамп объявил, что очередной саммит "двадцатки" пройдет в 2026 году во Флориде.