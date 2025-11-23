Кириенко подчеркнул роль наблюдателей в обеспечении прозрачности выборов в РФ

Замруководителя администрации президента России выразил надежду, что Всероссийский конгресс наблюдателей станет уникальной площадкой для обмена мнениями, позволит выявить актуальные задачи

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Общественные наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов в РФ. Как отметил в своем обращении к участникам Всероссийского конгресса наблюдателей первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, они выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов.

Мероприятие проходит в "Цифровом деловом пространстве" на Покровке. Обращение Кириенко зачитал заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

"Сегодня общественное наблюдение является важным условием доверия людей к выборам. Ваша деятельность позволяет объективно и непредвзято оценить состязательность кандидатов и политических партий, гарантировать, что выборные должности и депутатские мандаты замещаются исключительно в соответствии с волеизъявлением избирателей", - заявил Кириенко.

Он отметил, что общественные наблюдатели выполняют ключевую роль в обеспечении прозрачности и высокой планки качества проводимых выборов. "Проведение конгресса является важным свидетельством формирования сообщества граждан, на деле доказавших профессионализм в оценке выборов, активную гражданскую позицию и неравнодушие к будущему своей страны. Необходимо оценить накопленный опыт общественного наблюдения, общими усилиями определить перспективные направления совершенствования инфраструктуры и технологий работы обеспечению контроля и наблюдения за выборами", - отметил он.

Кириенко выразил надежду, что проводимый впервые конгресс станет уникальной площадкой для обмена мнениями, позволит выявить актуальные задачи, стоящие перед наблюдательским сообществом, будет способствовать развитию горизонтальных связей и масштабированию лучших практик общественного наблюдения.