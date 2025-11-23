Кремль опубликовал русский текст декларации лидеров саммита Группы двадцати

Документ содержит 17 разделов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Русский текст декларации саммита Группы двадцати в ЮАР, принятой лидерами, опубликован на сайте Кремля. Документ содержит 17 разделов.

В частности, уделено внимание укреплению устойчивости к стихийным бедствиям и реагирования на них. В декларации описываются меры для обеспечения приемлемого уровня задолженности стран с низким уровнем дохода, говорится о мобилизации финансирования для обеспечения справедливых энергетических переходов, об использовании критически важных полезных ископаемых для инклюзивного роста и устойчивого развития.

Значительная часть текста посвящена инклюзивному экономическому росту, индустриализации, занятости и сокращению неравенства, продовольственной безопасности, проблематике искусственного интеллекта, управлению данными и инновациям для устойчивого развития. В декларации также нашли отражение партнерство с Африкой, финансовый трек, совместная работа по укреплению международной финансовой архитектуры и повышению долговой устойчивости, тема увеличения потоков устойчивого финансирования, инвестиций в инфраструктуру и здравоохранение, обеспечение финансовой стабильности, содействие инновациям, обеспечение стабильности международной налоговой системы и совершенствование мобилизации внутренних ресурсов. В документе также отражен вклад Группы двадцати в глобальную повестку дня в области развития и содействие справедливому глобальному управлению, а также включен обзор деятельности объединения за прошедший период.