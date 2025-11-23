Гладков заявил, что готов баллотироваться в 2026 году

Губернатор Белгородской области отметил, что для выдвижения ему необходимо одобрение президента

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Новодережкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок в 2026 году, но для этого ему необходимо одобрение президента. Об этом действующий глава региона сказал на ежегодной пресс-конференции.

"Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек - президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Обычно это происходит в начале года. Выборы губернатора у нас с вами в сентябре 2026 года. Поэтому он решение примет, команду даст. Какую он команду даст - так мы ее исполним", - заявил Гладков.

Глава региона отметил, что его личное мнение на этот счет не поменялось: максимальная эффективность руководителя муниципального и регионального уровня - два срока. Первый должен быть посвящен ситуационному анализу и принятию решений, второй - их реализации.

Гладков с 1997 года работал на различных должностях в органах местного самоуправления, был заместителем главы правительства Севастополя, руководителем аппарата правительства Ставропольского края. В ноябре 2020 года указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. В сентябре 2021 года одержал победу на выборах главы региона, набрав 79,17% голосов избирателей.