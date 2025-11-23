ЦИК: дипфейки проявят себя в полную меру в ходе думской кампании 2026 года

Секретарь ЦИК России Наталья Бударина считает, что этот период потребует особой подготовки от наблюдателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Дипфейки в полную меру проявят себя в ходе избирательных кампаний в 2026 году. Как отметила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, против России ведется настоящая информационная война, сопровождающаяся DDos-атаками, бюрократическим и финансовым давлением на комиссии, а также массовым распространением фейковой информации.

"Против России ведется настоящая информационная война, и мы видим это во время каждых выборов. Происходят бесчисленные DDos-атаки и бюрократический терроризм: комиссии забрасывают однотипными обращениями о несуществующих нарушениях. Также распространяются дипфейки, хорошо известные всем. Дипфейки в полную меру проявят себя в период избирательных кампаний в 2026 году", - заявила Бударина в ходе пленарного заседания Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве.

В сентябре 2026 года в РФ должны пройти выборы в Госдуму девятого созыва. По словам секретаря ЦИК России, период избирательных кампаний 2026 года потребует особой подготовки от наблюдателей. "Важно заранее определить угрозы и научиться действовать на их нейтрализацию, не просто реагируя на них. У нас есть профессиональное и опытное сообщество наблюдателей, каждый из которых способен донести до избирателей объективную и правдивую информацию о происходящем на участках. Я уверена, что с этой задачей мы справимся", - заключила она.