ЦИК: в сентябре 2026 года намерены провести около 2,2 тыс. избирательных кампаний

Замещению подлежат около 23 тыс. мандатов, отметила секретарь ЦИК Наталья Бударина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 2,2 тыс. избирательных кампаний пройдет в сентябре 2026 года, будет замещено около 23 тыс. мандатов. Как уточнила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, помимо выборов депутатов Госдумы, планируются выборы губернаторов, 39 кампаний по выборам депутатов региональных парламентов и 10 кампаний в местные органы власти.

"Кампания 2026 года включает выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, выборы губернаторов, 39 региональных парламентов и 10 представительных органов административных субъектов. На данный момент мы видим, что нас уже ожидает более 2 000 избирательных кампаний. Чем ближе голосование, тем больше кампаний и наблюдателей будет задействовано", - отметила она.

Согласно презентации Будариной, всего на этот момент планируется проведение около 2,2 тыс. кампаний разного уровня, замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.

В своем выступлении она отметила, что в ЦИК высоко ценят роль института общественного наблюдения. "Наблюдатели формируют уверенность общества в том, что за выборами следят профессионалы и представители общественных структур", - подчеркнула он.

В числе организаций, сотрудничающих с комиссиями, - Общественная палата, Совет уполномоченных по правам человека и другие уполномоченные структуры. В ЦИК подчеркнули, что такое взаимодействие помогает обеспечивать объективность и прозрачность избирательного процесса.