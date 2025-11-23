В ЦИК сообщили, что опыт проведения онлайн-голосования уже имеют 42 региона

Секретарь комиссии Наталья Бударина отметила, что суммарно с 2019 года свой голос онлайн отдали около 22 млн граждан

Редакция сайта ТАСС

© Иван Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Опыт проведения дистанционного электронного голосования на выборах разного уровня уже имеют 42 региона. Как сообщила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, суммарно с 2019 года свой голос онлайн отдали около 22 млн граждан.

Данные были представлены в презентации Будариной в ходе пленарного заседания Всероссийского конгресса наблюдателей в Москве. Согласно этим данным, в период с 2019 по 2025 годы ДЭГ применялся в более чем 1,8 тыс. кампаний.

"Уже сейчас можно видеть, сколько граждан приняли участие в голосовании, то есть, по сути, доверяют дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), и сколько кампаний было проведено с использованием этой системы. Это очень большая работа", - отметила она.

Бударина подчеркнула, что система наблюдения за ДЭГ многоуровневая. "Любой желающий может зайти на порталы, чтобы посмотреть, сколько записалось на ДЭГ и какая была явка. Общественный наблюдатель присутствует в территориальной комиссии ДЭГ, где можно ознакомиться со списками наблюдателей одним из первых. Есть также специальные возможности для контроля за программно-техническим комплексом дистанционного голосования и создания инструментов для проверки его проведения", - сообщила она.