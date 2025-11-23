Ушаков надеется на плодотворный "сверхбольшой" госвизит Путина в Индию

Помощник президента по международным делам отметил, что сроки визита согласованы на начало декабря, но официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Индию "сверхбольшим" и выразил надежду на то, что он будет плодотворным во всех смыслах.

"Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным", - сказал Ушаков. При этом он отметил, что сроки согласованы на начало декабря, но официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами. "Будет сверхбольшой [визит], потому что он даже называется государственным", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".