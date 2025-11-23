Путин посетит с госвизитом Киргизию

Президент РФ также примет участие в саммите ОДКБ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит с государственным визитом Киргизию, где в числе прочего примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Бишкеке.

О планах главы государства сообщил в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, у российского лидера запланированы и иные международные контакты, а также телефонные переговоры. В график Путина на будущей неделе войдет и встреча с участниками V Конгресса молодых ученых, который по планам пройдет с 26 по 28 ноября.