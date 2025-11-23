Захарова: центр русского языка в Бишкеке поможет в борьбе за мирное будущее

Официальный представитель МИД РФ отметила, что понятие "мирного будущего" требует реального наполнения

БИШКЕК, 23 ноября. /ТАСС/. Открытие Евразийского центра русского языка и культуры в Бишкеке станет вкладом в сохранение мира и укрепление межкультурного диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на церемонии запуска первого подобного центра в Киргизии.

Она подчеркнула, что новый центр является "очень красивым, добрым и нужным проектом", ориентированным прежде всего на детей и молодежь. "Здесь можно делать все хорошее. Здесь можно рисовать, можно учить языки, заниматься изучением истории и культуры без границ", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что понятие "мирного будущего" требует реального наполнения. "Есть выражение - борьба за мир. Мы когда-то воспринимали это как лозунг. Сейчас понятно, что за мир действительно нужно бороться. Нас хотят поссорить, столкнуть, придумать несуществующие угрозы. А нам нужно сделать так, чтобы наши дети жили в мире, чтобы дружба была не пустым словом", - заявила представитель МИД, подчеркнув, что "именно такой пульс ощущается в этом центре".

Дипломат подчеркнула важность уважения к собственным корням и к общей истории. "В этом году мы отмечаем 80 лет Великой Победы. Это вклад всех народов - и нашей страны, и Кыргызстана. Победа была многонациональной, соткана жизнями миллионов людей. И важно, чтобы эти жертвы не были забыты", - сказала Захарова.

По ее словам, центр в Бишкеке основан на "ценностях, проверенных временем", и дает "колоссальные возможности для будущих поколений". Дипломат привела слова Сергея Михалкова: "Сегодня дети, завтра страна", подчеркнув, что именно образование формирует контуры будущего.

О центре

Открывшийся Центр русского языка и культуры работает по нескольким направлениям. В частности, есть образовательная программа для детей и подростков, которая включает в себя театральную студию, арт-практики, медиашколу "ПРОрусский", курсы цифровой культуры, программирования и проект "Нескучный русский". В образовательную программу для взрослых включены киноклубы, дискуссионные площадки, литературная гостиная с произведениями русских классиков. Единовременно центр способен принимать более 200 человек.