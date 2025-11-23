В Якутии опровергли информацию об отставке главы региона

В соцсетях распространились сообщения якобы об отставке Айсена Николаева

ЯКУТСК, 23 ноября. /ТАСС/. Распространяемая в социальных сетях информация об отставке главы Якутии Айсена Николаева не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В социальных сетях в воскресенье распространились данные якобы об отставке главы Якутии и "назначении" на должность врио главы республики генерального директора компании "Алроса" Павла Маринычева.

"Распространяемая в социальных сетях информация об отставке главы Якутии не соответствует действительности", - сообщили в администрации.