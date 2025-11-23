Орешкин: на саммите G20 недружественные страны предлагали РФ сотрудничество

Российская делегация провела серию конструктивных встреч по экономическим взаимоотношениям, уточнил замруководителя администрации президента России

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Российская делегация, принявшая участие в Йоханнесбурге в работе саммита Группы двадцати (G20), провела целую серию конструктивных встреч по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщил, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который возглавлял делегацию.

"У делегации РФ на саммите было много конструктивного общения с нашими дружественными странами, но и не только с ними, - сказал он, подводя итоги работы саммита для российских СМИ. - Но и ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходил с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, как реализовывать совместные проекты. Это были не одна или две страны, с которым удалось обсудить эту повестку".

Орешкин не стал публично называть представителей соответствующих стран, заметив, что "иначе их могут заклевать более агрессивные партнеры".

Глава российской делегации отметил, что саммит под председательством ЮАР был успешным и Россия удовлетворена его решениями.