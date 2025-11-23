Депутат Колесник: РФ ответит по военной доктрине на блокировку Калининграда

У Калининградской области хватит сил нанести удар самостоятельно в ответ на блокировку Литвой транзита, подчеркнул Андрей Колесник

КАЛИНИНГРАД, 23 ноября. /ТАСС/. Тотальная блокировка Литвой транзита в Калининградскую область, возможность которой обсуждали официальные лица балтийской страны, может означать объявление войны, на которую РФ будет отвечать согласно своей военной доктрине. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава правящей Социал-демократической партии (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград.

"Это предусмотрено нашей военной доктриной. Это не большой секрет. И таковым не является, что блокировка любого субъекта Российской Федерации - это как раз объявление войны, и может привести к началу боевых действий, тем более, что Калининградская область находится в окружении стран НАТО", - сказал Колесник.

Он добавил, что Россия будет вынуждена жестко реагировать на такие действия Литвы. "Это будет практически нападение на нас У Калининградской области самой хватит сил нанести удар. Во всяком случае, в Европе может не остаться ни одной столицы, если силовой сценарий вступит в силу, а вступит он в силу однозначно при таком раскладе", - считает Колесник.