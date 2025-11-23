ТАСС: за неделю в ТЦК на Украине умерло три принудительно мобилизованных

Недавно спустя четыре месяца в Каменском нашли тело пропавшего после задержания ТЦК Романа Стенкового, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

© Diego Fedele/ Getty Images

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Три принудительно мобилизованных гражданина Украины умерли за неделю в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Там рассказали, что недавно спустя четыре месяца в Каменском нашли тело пропавшего после задержания ТЦК Романа Стенкового. Ранее он был мобилизован в Днепропетровской области.

"Новости о гибели принудительно мобилизованных граждан Украины постепенно становятся обыденностью для страны победившего "Майдана". <…> Труп Романа Стенкового нашли спустя 4 месяца. Это уже третий случай смерти принудительно мобилизованного за неделю", - отметил собеседник агентства.

Он пояснил, что по словам родственников пропавшего, после якобы успешного прохождения им медкомиссии, в ту же ночь у него случилось три эпилептических припадка. В госпитале на компьютерной томограмме была обнаружена крупная гематома на голове, которая может свидетельствовать о намеренно нанесенном ударе.

После выписки из больницы, продолжил собеседник агентства, Стенковой пропал. В ответах на официальные запросы ТЦК путались в показаниях и датах, например, заявляли о том, что медкомиссия была после того, как погибший попал в больницу.