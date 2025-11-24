Посольство РФ призвало россиян в Бангладеш соблюдать меры предосторожности

Как отметили в дипмиссии, "в Бангладеш в целом и в особенности в столице страны Дакке усиливается внутриполитическая напряженность"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Бангладеш в связи с внутриполитической напряженностью в южноазиатской республике усилило меры безопасности и рекомендовало российским гражданам, находящимся в этой стране, соблюдать повышенные меры предосторожности. Об этом заявили ТАСС в российской дипмиссии.

Как отметили в посольстве РФ, "в Бангладеш в целом и в особенности в столице страны Дакке усиливается внутриполитическая напряженность". Существенным дестабилизирующим фактором стало вынесение 17 ноября смертного приговора бывшему премьер-министру Шейх Хасине, также сохраняются острые разногласия между основными партиями. В столкновениях их активистов с правоохранительными органами были погибшие и раненые. "Не исключаем провокаций со стороны любой из действующих политических сил. Приняты меры по усилению безопасности посольства", - заявили в дипмиссии.

"В связи с рисками протестов и беспорядков россиянам, находящимся в Дакке, рекомендуем соблюдать повышенные меры предосторожности, а именно - избегать мест проведения демонстраций и массовых мероприятий, следить за публикациями на официальных ресурсах посольства, заблаговременно проверять обстановку при планировании поездок по городу и по возможности встать на консульский учет в посольстве", - подчеркнули в дипмиссии.

17 ноября Международный трибунал Бангладеш по уголовным преступлениям приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности и геноцид. Шейх Хасина на заседании суда не присутствовала. После антиправительственных протестов в июле - августе 2024 года она подала в отставку и улетела в Индию, где проживает до сих пор. В результате тех беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. К власти в Бангладеш пришло временное правительство во главе с Мухаммадом Юнусом. Шейх Хасина неоднократно утверждала, что не отдавала приказ убивать участников беспорядков, и заявляла о своей полной невиновности в инкриминированных ей преступлениях.