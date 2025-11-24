Депутат Ивлев: НАТО следует исторической традиции, используя чужие руки против РФ

В современную эпоху глубоких изменений в военном деле новые теории и концепции войны могут быстро стать стратегией альянса, "тем более уже опробованной на практике прокси-войны", подчеркнул депутат Госдумы генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Страны блока НАТО воюют с Россией чужими руками - через Украину, такой вид противостояния исторически присущ Западной Европе, поделился мнением с ТАСС депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее ТАСС получил в распоряжение монографию профессора, военного аналитика Антулио Эчеваррии "Превращение риска в оружие: переосмысление западного сдерживания". В ней говорится, что НАТО удалось сделать из Украины своего прокси, взявшего на себя все риски и потери в противостоянии с Россией, поэтому альянсу такой подход следует закрепить официально, чтобы и дальше иметь возможность повышать ставки в противостоянии с Москвой. В исследовании подчеркивается, что НАТО следует отказаться от базового сценария, согласно которому в следующем крупном конфликте воевать будет сам военный блок.

"Технология "прокси", еще недавно известная лишь в интернет-среде, активно используется на Западе в военной сфере. Американский военный аналитик доктор Эчеваррия - выпускник Командно-штабного колледжа и Военного колледжа Армии США - в своей монографии с научной точки зрения обосновал участие НАТО руками Украины в войне с Россией. Конечно, от научных рассуждений до доктринальных документов НАТО путь неблизкий. Но стремление воевать чужими руками всегда было присуще Западной Европе, начиная от преторианцев и заканчивая "дикими гусями" французского легиона", - считает депутат.

Ивлев добавил, что в современную эпоху глубоких изменений в военном деле новые теории и концепции войны могут быстро стать стратегией НАТО, "тем более уже опробованной на практике прокси-войны".