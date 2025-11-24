В Ростовской области назначили новых министров здравоохранения и спорта

Министром здравоохранения стал Наири Варданян, а в должность министра по физической культуре и спорту вступил Алексей Обвинцев

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил новых членов правительства региона: министром здравоохранения региона назначен Наири Варданян, который с октября был заместителем министра, Минспорта возглавил Алексей Обвинцев. Об этом сообщили в правительстве региона.

19 сентября победивший на выборах Юрий Слюсарь вступил в должность губернатора Ростовской области. В этот же день он отправил правительство региона в отставку.

"Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы о назначении руководителей двух региональных ведомств. Министром здравоохранения Ростовской области назначен Наири Варданян, работавший с октября заместителем министра здравоохранения Ростовской области. На должность министра по физической культуре и спорту назначен Алексей Обвинцев", - говорится в сообщении.

По данным правительства, Обвинцев с 2020 года работал в должности замдиректора департамента Министерства спорта РФ. С 2022 года возглавлял Смоленский государственный университет спорта.

О кадровых изменениях в правительстве региона

С ноября прошлого года в регионе произошли резонансные задержания членов правительства в рамках дел, связанных с должностными преступлениями. Фигурантами уголовных дел стали замгубернатора Виталий Кушнарев, замгубернатора региона - министр финансов Лилия Федотова, замглавы региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. У советника губернатора Виктора Гончарова проходили обыски, а заместителя главы Минцифры задержали по делу о превышении полномочий.

Также ранее Слюсарь подписал указы об увольнении первого заместителя губернатора Игоря Гуськова и заместителя губернатора Андрея Пучкова. В отставку был отправлен ряд региональных министров. Свои посты покинули министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.